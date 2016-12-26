АТО: нарушения "тишины" продолжаются, под огонь артиллерии попало Лебединское
Российско-оккупационные войска продолжают нарушать объявленный режим полного прекращения огня, осуществляя обстрелы из запрещенного минскими соглашениями вооружения на всех направлениях.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии боевики обстреляли Лебединское. Из 82-миллиметровых минометов - Широкино, Талаковку и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Старогнатовку, Широкино и Павлополь. По Новотроицкому огонь вел снайпер.
На Донецком направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов боевики обстреляли Луганское, Артемово, Новгородское и Верхнеторецкое. Зайцево было обстреляно из стрелкового оружия.
На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Станице Луганской и Новозвановке.
Всего за минувшие сутки зафиксировано 33 обстрела.
Как известно, 21 декабря члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали режим полного прекращения огня с 00:00 24 декабря на Донбассе в связи с предстоящими праздниками.
Однако, по данным штаба АТО, 24 декабря в течение суток боевики открывали огонь 39 раз, в результате провокационного огня боевиков один украинский военнослужащий получил ранения в районе Авдеевки.
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