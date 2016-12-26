В России назвали версии падения самолета Ту-154
Теракт не входит в основные версии катастрофы Ту-154, а ее причинами могли быть техническое состояние или ошибка пилотирования.
Об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов в понедельник на брифинге, передает РИА Новости.
"Целью работы правительственной комиссии не является установление причин, приведших к данной катастрофе, к данной аварии. Однако хочу сказать, что организации работы нам необходимо понимать, что же все-таки произошло с самолетом", - сказал он.
"Сегодня, насколько нам известно, основные версии не включают в себя версию террористического акта, поэтому мы исходим из того, что причинами этой катастрофы могли бы быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования", — сообщил Соколов.
Он подчеркнул, что причины устанавливает следствие, а также специальная техническая комиссия министерства обороны.
При этом в Минобороны РФ заявляют, что самолет был технически исправен, передает ВВС.
"Самолет был технически исправен. Крайние регламентные работы проводились в сентябре 2016 года", - сказал заявил начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил России в эфире телеканала "Россия 24".
Он также подчеркнул, что командир экипажа майор Роман Волков был летчиком первого класса, а экипаж неоднократно выполнял полеты в Сирию.
Ту-154, принадлежавший министерству обороны России, потерпел крушение в Черном море через две минуты после вылета из Адлера. На борту находились 92 человека, в том числе военные, гражданские служащие, члены ансамбля имени Александрова, журналисты и врач и правозащитник Елизавета Глинка.
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1 октября 1972 г
В 19:21 Ил-18 вылетел из аэропорта Адлер (переименованный сейчас в аэропорт Сочи) , а в 19:22 экипаж доложил диспетчеру о выполнении взлёта. В ответ диспетчер передал условия выхода из зоны аэропорта — правым разворотом с набором высоты до 3000 метров на Лазаревское. Экипаж подтвердил получение указаний, после чего на связь больше не выходил. На высоте 150—250 метров пилоты начали выполнять правый разворот, когда самолёт неожиданно перешёл в крутой левый поворот с резким снижением, а затем врезался в воду и полностью разрушился.
В 23:52 в 5—6 километрах от берега были обнаружены плавающие на воде мелкие обломки и фрагменты тел. Все 109 человек на борту авиалайнера погибли. Была организована крупная поисковая операция с участием сил Черноморского флота. Но, несмотря на все усилия, основные обломки самолёта и бортовые самописцы так и не были найдены.