Разведка сообщает о 18 убитых боевиках за неделю

В период 19-25 декабря потери боевиков составили: 18 военнослужащих убитыми и 38 ранеными.

Об этом сообщает Главное управление разведки.

Так, по данным разведчиков, в составе 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты из Новоазовска ВС РФ 3 убиты и пять ранены.

В составе 2 отдельной мотострелковой бригады, базирующейся в Луганске, ранен один военнослужащий. В составе 7 отдельной мотострелковой бригады, базирующейся в Брянке, 15 человек убиты и 32 ранены.

"В гражданских больницах Луганска введен режим ограничения доступа посетителей в связи с сокрытием размещения большого количества раненых военнослужащих российских оккупационных войск", - добавили в разведке.