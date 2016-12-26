Разведка сообщает о 18 убитых боевиках за неделю
В период 19-25 декабря потери боевиков составили: 18 военнослужащих убитыми и 38 ранеными.
Об этом сообщает Главное управление разведки.
Так, по данным разведчиков, в составе 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты из Новоазовска ВС РФ 3 убиты и пять ранены.
В составе 2 отдельной мотострелковой бригады, базирующейся в Луганске, ранен один военнослужащий. В составе 7 отдельной мотострелковой бригады, базирующейся в Брянке, 15 человек убиты и 32 ранены.
"В гражданских больницах Луганска введен режим ограничения доступа посетителей в связи с сокрытием размещения большого количества раненых военнослужащих российских оккупационных войск", - добавили в разведке.
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