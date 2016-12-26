Савченко перенесла презентацию своей политсилы во Львов

Народный депутат Надежда Савченко перенесла время и место презентации общественной платформы "РУНА". Мероприятие пройдет 27 во Львове.

Об этом сообщается на Фейсбук-странице Савченко.

Тема пресс-конференции заявлена как "Концепция системных изменений Украина как унитарного децентрализованной республики".

Ранее презентацию планировали провести в понедельник 26 декабря в Киеве. Но в воскресенье вечером на Фейсбук-странице Савченко сообщили, что мероприятие переносится в связи с болезнью одного из участников.

Предварительно участниками пресс-конференции, кроме Савченко, были анонсированы Назар Мухачев, сотник 26 сотни Самооборона Майдана, атаман ОО "Украинский Казацкое Войско" (г.Киев) и Теодор Дьяков, представитель экспертной группы "Народный суверенитет" (г. Львов).

Теодор Дьяков был депутатом Львовского городского совета в 2006-2010 гг. В совет он избирался по списку "Блока Юлии Тимошенко", но затем покинул фракцию.

О Назаре Мухачеве известно, что он учился на механико-математическом факультете КНУ им. Тараса Шевченко, а также в Киевском национальном университете внутренних дел по специальности "Правоведение", а также работал в страховой компании.

23 декабря Надежду Савченко исключили из парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, 22 декабря лишили права представлять Украину в ПАСЕ, а 20 декабря исключили из фракции "Батькивщина" в Верховной Раде. Причиной стали встречи Савченко с лидерами самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

В ноябре этого года Савченко заявила о начале самостоятельной политической карьеры вместе с "Народным рухом Украины". При этом она пояснила: "Народный Рух Украины" - это партия. Но, кроме партии, это еще и общественная организация. Вот я за эту общественную организацию ". Лидер НРУ Василий Куйбида в интервью УП сообщил, что ничего не знает о намерениях Савченко возглавить Движение, но подтвердил, что они встречались.