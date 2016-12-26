НАПК требует объяснений от депутатов, которые вовремя подали е-декларацию

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Понедельник, 26 декабря 2016, 15:54

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приглашает депутатов Рады, которые несвоевременно подали ежегодные декларации за 2015 год, предоставить объяснения по этому поводу.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о Марии Матиос, Вячеславе Богуслаеве, Юрии Шухевиче, Леониде Козаченко, Константине Ищейкине, Анатолии Гиршфельде.

В НАПК напомнили, что депутаты по закону должны были подать е-декларации до 30 октября включительно.

"НАПК, согласно своих полномочий, начало проверку фактов несвоевременного представления вышеуказанными народными депутатами ежегодных деклараций за 2015 год в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", – добавили в ведомстве.

Там также сообщили, что ранее направляли соответствующий запрос на адрес Верховной Рады, а также письма в адрес депутатов относительно необходимости предоставления объяснений.

По состоянию на 22 декабря 2016 года никакого объяснения на адрес НАПК не поступило.

Как известно, несвоевременная подача е-декларации предусматривает штраф, а в случае значительной задержки – уголовную ответственность.

Украинская правда

Темы: декларация НАПК
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