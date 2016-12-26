Начальника аппарата главы "Роснефти" нашли мертвым в машине

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Понедельник, 26 декабря 2016, 17:37

Начальник аппарата президента "Роснефти" Игоря Сечина Олег Еровинкин найден мертвым в автомобиле в центре Москвы.

Как сообщают "РИА Новости" со ссылкой на представителя компании, причина смерти, по предварительным данным – сердечный приступ.

"Тело найдено в автомобиле Lexus черного цвета в Китайгородском проезде сегодня. По предварительным данным, он умер внезапной ненасильственной смертью", – сказал знакомый с ситуацией источник.

По его словам, на месте работала следственно-оперативная группа. Тело 61-летнего генерала ФСБ Еровинкина было направлено в морг ФСБ России.

Еровинкин в 2008-2012 годы руководил секретариатом Игоря Сечина, занимавшего в тот период пост вице-премьера РФ.

Темы: Росcия
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