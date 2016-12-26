Порошенко подписал бюджет-2017

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Понедельник, 26 декабря 2016, 18:51

Президент Петр Порошенко подписал закон о Государственном бюджете на 2017 год.

Об этом сообщает пресс-служба Порошенко.

Он особо подчеркнул, что расходы на оборону составляют 5,2% от ВВП и отметил, что в первую очередь "эти расходы сконцентрированы на финансировании Вооруженных Сил Украины и направлены не только на фиксацию денежного, медицинского, вещевого и пищевого обеспечения, но и на финансирование государственного оборонного заказа".

По его словам, правительством, президентом, премьер-министром и парламентом совместно "были сделаны революционные шаги" по усилению защиты людей труда – поднято минимальную заработную плату до 3200 грн.

По мнению Порошенко, принятый бюджет-2017 является "социальным, реформаторским, защищает украинского производителя, украинского работника, значительно улучшает инвестиционный климат в государстве".

Он добавил, что в бюджете 2017 года заложены "беспрецедентные расходы" и на дорожное строительство.

Президент заявил, что проведение реформы децентрализации в стране уже третий год подряд привело к существенному росту местных бюджетов и возможностей местных бюджетов. Глава государства отметил, что бюджеты развития местных общин выросли в 5-6 раз.

Он выразил надежду, что после тщательного анализа изменений законодательства инвесторами, международными экспертами продолжится улучшение позиций Украины в рейтинге Doing Business.

Порошенко также подписал Законы "Об увеличении расходов на заработную плату работникам государственных угледобывающих предприятий", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно увеличения минимальной заработной платы до 3200 гривен, "О внесении изменений в Бюджетный кодекс".

Как известно, Рада приняла бюджет-2017 в ночь на среду, почти в 5 утра.

Украинская правда

Темы: бюджет Порошенко экономика
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