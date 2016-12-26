Гройсман думает, что новый госбюджет продлит дни жизни украинцев

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Понедельник, 26 декабря 2016, 20:08

Правительство переходит к выполнению важнейшего финансового документа страны на будущий год.

Об этом заявил в понедельник премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с президентом Петром Порошенко, во время которой глава государства подписал закон о госбюджете на 2017 год, передает "Правительственный портал".

"Мы хорошо поработали, инклюзивно и нашли правильный подход к формированию сметы на следующий, 2017, год. Мы считаем, что он будет бюджетом развития, бюджетом роста", – заявил Гройсман.

По словам премьера, в бюджете на 2017 год предусматривается рост экономики, а также в частности реализация масштабных проектов.

По мнению Гройсмана, запланированные меры для обеспечения лекарствами украинских граждан позволят "создать условия для того, чтобы люди жили дольше и меньше болели".

"Сразу после подписания закона "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" правительство переходит к его выполнению", – отмечает пресс-служба Кабмина.

В то же время премьер-министр отметил, что Кабинету министров еще предстоит принять ряд решений.

Украинская правда

Темы: бюджет Кабинет министров
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