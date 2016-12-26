В Минюсте прокомментировали встречу Савченко с главарями ОРДЛО

52 просмотра
0
Понедельник, 26 декабря 2016, 20:52

Участие неуполномоченных лиц в переговорах с боевиками недопустимо.

Такое мнение в эфире "112 Украина" высказала заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова, комментируя встречу нардепа Надежды Савченко с главарями ОРДЛО.

"Сегодня много вопросов по поводу того, почему некоторые не уполномоченные лица участвуют в переговорах от имени Украины. По моему мнению, это недопустимо. Все переговоры должны быть в рамках круга лиц, определенного президентом", – сказала Севостьянова.

По словам заместителя министра, юридические отношения с подконтрольными боевикам территориями исключены.

"Юридически иметь отношения с так называемыми непризнанными "республиками" Луганской, Донецкой областей мы не можем и не планируем иметь. Мы не признаем факта данной оккупации, мы понимаем, что это временная оккупация, на которой происходит АТО", – отметила Севостьянова.

26 декабря стало известно, что главари боевиков ОРДЛО Александр Захарченко и Игорь Плотницкий заявили о намерении передать депутату Надежды Савченко двух пленных женщин накануне праздников.

В свою очередь официальный представитель Украины в гуманитарной подгруппе в Минске Ирина Геращенко заявила "Украинской правде", что в группе приветствуют освобождение любого украинца из плена.

Она добавила, что судьба этих женщин обсуждалась на Минской подгруппе с весны этого года.

Темы: заложники Савченко Минюст
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Добровольцы объявили о начале блокады ОРДЛО 26 декабря 2016, 15:24
Тандит: на Донбассе держат в плену 110 украинцев, еще десять - в России 26 декабря 2016, 01:48
Россия не готова отдавать заложников – Геращенко 23 декабря 2016, 16:51
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Порошенко подписал бюджет-2017
Враг заставил силы АТО открыть огонь под Широкино – штаб
Шлапак представил новое руководство "Приватбанка"
Добровольцы объявили о начале блокады ОРДЛО
Все новости
30 фото

Как защитить вашу елку от кошки и собаки

Фото

Выбраны лучшие арт-инсталляции 2016 года