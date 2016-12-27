Тука о блокаде ОРДЛО: в успех акции не верю, инициаторам не доверяю

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что не доверяет организаторам блокады оккупированных территорий и не верит в ее успех.

Об этом он сообщил на странице в Facebook.

"Во-первых, у меня не вызывают доверия инициаторы этой акции: ни Валентин Лихолит, ни Константин Гришин. По известным причинам", - написал он.

Тука также отметил, что эти действия не согласованы ни с одним госучреждением – СБУ, МВД, ВСУ, а значит "установление каких-либо блок-постов, проведение любых осмотров, предоставление каких-либо "разрешений" является незаконным и должно получить соответствующую оценку со стороны правоохранителей".

"Намерение "заморить голодом" (как сказал Валентин Лихолит) при наличии более 400 км неконтролируемого государственной границы - откровенный бред", - заявил он.

По словам Туки, блокада является предоставлением нового информационного повода для сепаратистов.

"Я не верю в успех такого "давления на сепаратистов", кроме предоставления дополнительного информационного повода для оккупантов (уже и началось)", - написал он.

"Я убежден, что эта инициатива (блокада ОРДЛО) имеет режиссеров из числа тех, кто именует себя" политиками "- грязными пройдохами", - подытожил он.

Напомним, 26 декабря добровольцы объявили о блокаде оккупированных территорий. Бывший и.о. начштаба батальона "Айдар" Валентин Лихолит пообещал не пропускать металл, уголь, древесину и промышленные партии алкоголя и сигарет.

Как известно, 16 декабря бойцы добровольческих батальонов заявили, что если в течение семи дней все украинские военнопленные не будут освобождены террористами, добровольцы начнут тотальную блокаду оккупированных территорий.