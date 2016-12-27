Сутки в АТО: 37 обстрелов, боевики били из танков и БМП

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Вторник, 27 декабря 2016, 06:48

За прошедшие сутки боевики в зоне проведения АТО 37 раз открывали огонь по позициям украинских сил.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении по Широкино трижды огонь вели танки.

Также боевики били из 122-миллиметровой артиллерии и вооружения БМП. Из минометов различных калибров сепаратисты вели огонь по Талаковке и Широкино. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - по Широкино, Марьинке, Павлополю и Водяному.

"С целью сохранения жизни личного состава украинские военные вынуждены были один раз открыть огонь в районе Широкино", - отметили в штабе.

На Донецком направлении из минометов боевики вели огонь по Луганскому. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Авдеевке, Опытному, Южному, Зайцево и Луганскому.

На Луганском направлении из гранатометов была обстреляна Станица Луганская.

Темы: АТО
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