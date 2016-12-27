В РФ нашли «черный ящик» Ту-154 и назвали основную версию крушения

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Вторник, 27 декабря 2016, 08:00

Водолазы обнаружили один из бортовых самописцев на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны в Черном море.

Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

"В ходе поисковых работ под кабиной самолета обнаружен один "черный ящик", - сказал источник. Он поднят из воды, его доставят в Москву.

"Еще два бортовых самописца находятся в хвостовой части самолета. Они пока не найдены", - сообщили в силовых структурах.

Также в экстренных службах ТАСС сообщили, что тела трех погибших обнаружены в районе крушения самолета. "В течение ночи в ходе поисковых работ обнаружены тела трех погибших и большое количество останков", - сказал источник.

Также сообщается, что версия, связанная с попаданием посторонних предметов в двигатель самолета, на данный момент рассматривается в качестве приоритетной.

"Одна из основных версий крушения на данный момент - попадание посторонних предметов в двигатель", - сказал источник.

Вместе с тем, добавил он, по-прежнему проверяются и другие версии, в том числе ошибка пилотирования и техническая неисправность, возникшая на борту.

Накануне ФСБ России сообщила, что по делу о крушении самолета Ту-154 Минобороны над Черным морем проверяются четыре основные версии.

"Основными рабочими версиями остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Как известно, самолет Ту-154 Минобороны РФ исчез с радаров сразу после взлета, в ночь на 25 декабря.

На его борту находились 92 человека.

Самолет направлялся из Адлера в Сирию и должен был доставить на базу Хмеймим артистов ансамбля имени Александрова, российских журналистов и врача Елизавету Глинку (Доктора Лизу).

Темы: Росcия чрезвычайное происшествие авиа
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IP: 80.91.189.---GORs27.12.2016 09:14
Ну, що сказали зверху - те й шукають. Сказали "ніяких терактів" - значить така версія і не розглядається. Расіянє... Їхній літак, їхні трупи, хай роблять що хочуть, залиште їх в спокої, кому вони цікаві, особливо у нас?
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