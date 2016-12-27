Суд Москвы по просьбе Олийныка объявил о госперевороте в Украине

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Вторник, 27 декабря 2016, 12:33

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск экс-депутата Верховной Рады Владимира Олийныка о признании смены власти в Украине в 2014 году государственным переворотом.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Данное обстоятельство нашло убедительное подтверждение в многочисленных доказательствах, которые собраны судом. Эти факты отражают вопиющие нарушения закона на Украине, приведших к государственному перевороту", - говорится в тексте судебного решения.

Суд также считает долгом российской правовой системы дать оценку произошедшим в Украине событиям.

Ранее сообщалось, что бывший депутат от "Партии регионов" Владимир Олийнык, которого считают организатором "диктаторских законов" во время Революции достоинства, живет в Ялте.

В декабре 2014 года Генпрокуратура Украины объявила его в розыск.



Темы: Росcия суд Олийнык Евромайдан
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Комментарии — 7
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IP: 109.162.74.---Nevermore27.12.2016 13:59
так пусть признают и революцию 1917 года переворотом))))))))
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IP: 176.38.66.---vitdeputat27.12.2016 13:45
Я думаю в Украине есть свои важные и интересные новости, к сожалению Украинская Правда превращается в мусорное ведро. Скоро информация о том что Олейник с утра перднул, извините, станет очень важной новостью.
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IP: 92.112.60.---Влад Моргунов27.12.2016 12:58
Наш печерский еще круче может.
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IP: 77.222.145.---ReAlex27.12.2016 12:55
А як вельмешановний Дорогомиловський суд Москви оцінив би дію спецназу "легітимного" проти мирного зібрання на Майдані 30 листопада 2013 року?
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IP: 91.201.246.---inpolis201127.12.2016 12:46
Ой що ж це буде, сам Дорогомиловський суд Москви визнав незаконною зміниу влади в Україні. Мабуть тепер нам треба навколішки просити проффесора повертатися в країну і брати владу в свої (загребущі) руки
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