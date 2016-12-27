Казахстанца посадили на 3 года за посты о Путине

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Вторник, 27 декабря 2016, 14:22

Суд в Актобе приговорил к трем годам колонии общего режима предпринимателя Саната Досова за разжигание социальной розни в Facebook.

Как сообщает Nur.Kz, уголовное дело возбудили из-за постов о российском президенте Владимире Путине.

Издание "Актобе Таймс" отмечает, что Досов писал о том, что "Путин разваливает страну!"

"Никто не будет нападать, сам народ поймёт и тогда трудно будет что изменить! Русский останови фашизм на своей земле!", - приводит издание слова осужденного.

На суде Досов признал вину и раскаялся, но его адвокаты заметили, что он размещал только часть тех записей, за которые его судят. Защита предположила, что страницу Досова могли взломать.

Как сообщает "Медуза", дело против Досова, как предполагается, было возбуждено по жалобе другого казахстанца, который вступал с ним в полемику в комментариях. До суда обвиняемый провел четыре месяца в СИЗО.





Темы: Казахстан цензура Путин
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