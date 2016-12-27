Компания Злочевского скидывает газ по заниженным ценам – источник

Компания бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского - "Эско Пивнич" - выставила на продажу 80 млн кубометров газа в декабре-январе по заниженным ценам.

Об этом ЭП сообщил один из участников газового рынка.

"Последние две недели, с 12-13 декабря, основная компания "Эско Пивнич" осуществляет демпинговую продажу газа - по цене 7400-7500 грн за тысячу кубометров. Это конкретно "просаживает" внутренний рынок и всех других продавцов. Цена ниже импортного паритета", - отмечает он.

По словам собеседника, 26 декабря "Эско Пивнич" продавала газ по цене 6212 грн с НДС, и 7454 - с НДС.

"Они стали маркетмейкерами декабря, поломали цены НАКу и импортерам, ни у кого больше не было такой цены. Всем пришлось "падать"за "Эско", - заявил он.

"Заявленный объем к реализации 60 млн кубов в декабре и 20 млн кубов в январе. Объяснений демпинга может быть два - либо они собирают большую сумму для решения какого-либо вопроса, или их газ был арестован и закачивался в подземные хранилища, а теперь этот запрет сняли, и они получили возможность его реализовать", - добавил собеседник.

Он предполагает, что встреча Игоря Кононенко и Николая Злочевского накануне в Вене может быть связана с фактом демпинговой продажи большого объема газа.

Как известно, Николай Злочевский является владельцем Burisma Holdings. Компания была основана в 2002 году, в ее состав входят четыре операционные компании, занимающиеся разработкой месторождений и добычей углеводородов - энергосервисная компания "Эско-Пивнич", "Пари", "Первая украинская газонефтяная компания" и "Алдеа".

Ранее сообщалось, что народного депутата от БПП Игоря Кононенко заметили в ресторане в Вене в компании Злочевского.

Как известно, 13 сентября 2016 года Печерский райсуд обязал Генпрокуратуру принять решение о снятии с розыска Злочевского. В частности, адвокат бывшего министра просил суд обязать следователей в течение 48 часов принять решение о прекращении розыска его подзащитного.

Защита экс-министра утверждала, что Злочевский объявлен в розыск незаконно и все процессуальные сроки расследования против него закончились.

Судья Светлана Шапутько частично удовлетворила ходатайство защиты и обязала Генпрокуратуру установить разумный срок для принятия следователем законного и беспристрастного решения о возобновлении досудебного расследования, а также решение о прекращении розыска Злочевского.

Позже с сайта МВД была снята информационно-статистическая карточка о розыске Злочевского в связи с соответствующим запросом от ГПУ.

Генпрокуратура объявила в розыск Злочевского в январе 2015 года.

Экономическая правда