Боевики ОРДЛО заявляют, что готовы меняться "690 на 47"

7072 просмотра
5
Вторник, 27 декабря 2016, 16:26

В руководстве боевиков "ДНР" и "ЛНР" заявляют, что готовы провести обмен пленными с Украиной по формуле "690 на 47".

Об этом во вторник сообщает российское издание ТАСС со ссылкой на так называемую "уполномоченного по правам человека" боевиков Дарью Морозову.

"На данный момент вместе с Луганском это порядка 690 человек, это - те, кого подтвердила украинская сторона. И с нашей стороны - 47 человек, которых мы готовы отдать. Если брать отдельно, ДНР - это цифра "494 на 41", и "196 на 6 - это со стороны ЛНР", - заявила она.

Как известно, ранее Боевики "ДНР" утром передали руководителю украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубленую двух заложниц Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак.

Темы: Донбасс пленные АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Есть ли шансы помочь тем, кто живет надеждой? 27 декабря 2016, 15:50
Турчинов: Без согласия Порошенко никакой блокады ОРДЛО не будет 27 декабря 2016, 13:23
Главари боевиков договорились с Савченко: отдают ей двоих пленных 26 декабря 2016, 13:02
powered by lun.ua
Комментарии — 5
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 46.219.218.---tarasska27.12.2016 17:43
У них больше чем 47. А им можно сочувствующими отдать в нагрузку
ОтветитьС цитатой
IP: 95.135.64.---FLAG27.12.2016 17:06
Олег Паращук:
Якщо,наша влада і,основне - очільник влади в Україні,буде таким же "двоїстим" і непередбачуваним "дволиким Янусом", то - вірогідно,за 1 - го бандита ОРДЛО "здадуть" путлеру всю
Україну... А українські хлопці гинуть кожен день...
ОтветитьС цитатой
IP: 94.178.118.---sensor+227.12.2016 17:05
лол
ОтветитьС цитатой
IP: 95.135.64.---FLAG27.12.2016 16:54
Це не тільки - елементарна неповага до України і українців,а і
потворне знущання над здоровим глуздом...Німці,фашисти - не дозволяли такої неповаги до свого ворога. Це російський бандитизм,коріння якого сягають до "пітерської" юності бандита і очільника РФ - путлера...
ОтветитьС цитатой
IP: 194.44.139.---Олег Паращук27.12.2016 16:45
а далі буде 1000 на 1
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Нацполиция расследует фальсификацию конкурса на главу Николаевской ОГА
Компания Злочевского скидывает газ по заниженным ценам – источник
Турчинов: Без согласия Порошенко никакой блокады ОРДЛО не будет
В Киевском облсовете вместо депутата голосовало постороннее лицо
Все новости
30 фото

Как защитить вашу елку от кошки и собаки

Дима Борисов

Сейчас в мировые тренды вышла грузинская кухня, следующей будет украинская