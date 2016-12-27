Боевики ОРДЛО заявляют, что готовы меняться "690 на 47"
В руководстве боевиков "ДНР" и "ЛНР" заявляют, что готовы провести обмен пленными с Украиной по формуле "690 на 47".
Об этом во вторник сообщает российское издание ТАСС со ссылкой на так называемую "уполномоченного по правам человека" боевиков Дарью Морозову.
"На данный момент вместе с Луганском это порядка 690 человек, это - те, кого подтвердила украинская сторона. И с нашей стороны - 47 человек, которых мы готовы отдать. Если брать отдельно, ДНР - это цифра "494 на 41", и "196 на 6 - это со стороны ЛНР", - заявила она.
Как известно, ранее Боевики "ДНР" утром передали руководителю украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубленую двух заложниц Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак.
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Якщо,наша влада і,основне - очільник влади в Україні,буде таким же "двоїстим" і непередбачуваним "дволиким Янусом", то - вірогідно,за 1 - го бандита ОРДЛО "здадуть" путлеру всю
Україну... А українські хлопці гинуть кожен день...
потворне знущання над здоровим глуздом...Німці,фашисти - не дозволяли такої неповаги до свого ворога. Це російський бандитизм,коріння якого сягають до "пітерської" юності бандита і очільника РФ - путлера...