Экс-депутат Госдумы РФ дал показания следствию по делу Януковича

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Вторник, 27 декабря 2016, 18:37

Бывший депутат Госдумы РФ дал показания украинскому следствию в рамках производства о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко журналистам в Краматорске, передает Інтерфакс-Україна.

"Могу подтвердить слова Руслана Кравченко (прокурор Главной военной прокуратуры) о том, что одним из свидетелей, который дал чрезвычайно важные показания, является бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации, который свидетельствовал о влиянии подписанного письма с призывом к Путину ввести войска в Украину на решение Государственной Думы о применении Вооруженных сил РФ за рубежом", - заявил Луценко.

По его словам, эти показания лягут в основу будущего обвинения.

Генпрокурор не сообщил имя депутата.

Сейчас в Украине проживает бывший депутат Госдумы России Илья Пономарёв, который получил вид на жительство в стране. Он был единственным депутатом Госдумы, который проголосовал против аннексии Крыма Россией.

Как известно, во вторник Луценко выразил надежду, что судебный процесс по делу о госизмене Виктора Януковича начнется в начале 2017 года.

Януковича подозревают по двум статьям Уголовного кодекса Украины – 110 и 111 (государственная измена и посягательство на территориальную целостность государства).

Темы: Янукович Генпрокуратура
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