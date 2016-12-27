Луценко: Дело Ефремова будет слушать суд Луганской области

Генпрокурор Юрий Луценко прогнозирует, что дело против экс-регионала Александра Ефремова будет рассматриваться в суде Луганской области.

Об этом он сообщил на брифинге в Краматорске, передает Интерфакс-Украина.



По его словам, экс-лидер фракции Партии регионов сейчас знакомится с материалами завершенного досудебного расследования, в котором он подозревается в организации сепаратистского движения в Луганской области.

"Думаю, в ближайшее время он завершит ознакомление… После этого будет принято решение о месте проведения судебного процесса. С большой долей вероятности могу сказать, что это будет Луганская область. Думаю, это будет и политически, и юридически правильно – по месту совершения преступления и именно там, где идеологи сепаратизма открыли двери войне", - заявил генпрокурор.

Как известно,12 декабря Генпрокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве против Ефремова. Ему выдвинули пять подозрений.



Печерский районный суд Киева дал экс-регионалу на ознакомление с материалами дела срок до 30 декабря.