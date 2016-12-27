В России процитировали первые рассшифровки черных ящиков самолета Ту-154

Специалисты центра ВВС Минобороны своими выводами о записях с черных ящиках подтверждают версию, что Ту-154 упал из-за ошибки пилотирования.

О таких результатах предварительного анализа записей одного из бортовых самописцев самолета Ту-154 сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

"Завершен предварительный анализ показаний самописца. Он позволяет сделать вывод о том, что версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной", - сказал собеседник агентства.

Он не привел каких-либо подробностей, связанных с записью черного ящика.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации из официальных источников.

Незадолго до этого другой источник агентства сообщил, что самолет, по предварительным данным, потерпел крушение из-за "сваливания" при недостаточной для взлета подъемной силе крыла.

По его словам, закрылки Ту-154 сработали рассогласованно, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, и скорость не была достаточной для набора высоты. По которой закрылки могли сработать нештатно, пока не установлено.

Официального подтверждения или опровержения этой версии пока также получить не удалось.

В свою очередь российский пропагандистский канал life.ru со ссылкой на истчоник процитировал последние слова с записи.

По его словам, плёнка, фиксировавшая переговоры экипажа и разговоры внутри кабины, оказалась не повреждена.

"Разговор прерывается на том, что один из пилотов восклицает: "Закрылки, с*ка!" А затем звучит крик: "Командир, падаем!", — рассказал источник.