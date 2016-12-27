Россия пытается дискредитировать минский процесс – Геращенко

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Вторник, 27 декабря 2016, 20:55

Официальная Москва прилагает максимум усилий, чтобы дискредитировать минский процесс, потому что он привязан к санкциям.

Такое мнение высказала на своей странице в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по решению конфликта на Донбассе Ирина Геращенко, говоря о ситуации с обменом заложников.

"Сейчас, накануне формирования новой администрации Трампа в Москве обострение..., надо всеми способами дискредитировать Украину и ее руководство", - подчеркнула Геращенко.

Кроме того, говорит она, Кремль и полностью зависимые от него боевики пытаются навязать "свой циничный сценарий дискуссии о заложниках", манипулируют цифрами, блокируют процесс освобождения, шантажируют Украину ее же гражданами. При этом террористы сами ничего не решают.

"Сценарии пишут в Кремле, скажут отдать - отдадут, скажут блокировать, будет вот то, что происходит последний год, когда нам удалось освободить лишь 17 человек из списка. Кому Москва скажет – тому и передадут. Когда Москва скажет - тогда и разблокируют", - заявила Геращенко.

Кроме того, продолжает она, оккупанты искусственно занижают количество удерживаемых ими заложников.

"ОРДЛО не дает информации о тех, кого удерживает. Например, сейчас в списке СБУ, с которым мы работаем в минской группе, больше 100 человек, к осени боевики подтверждали только 20 из этого списка, с сентября уже 48, хотя мы точно знаем местонахождение 58! Но их прячут, врут, что таких нет, а других вообще отказываются искать", - рассказывает Геращенко.

Также, отмечает она, боевики требуют отдать им тех, кто совершил тяжкие преступления не в зоне АТО, то есть предоставляют некорректную информацию и требуют невозможного. Более того, они требуют амнистии.

С другой стороны, чтобы искусственно увеличить количество заложников, террористы похищают гражданских, которые приехали навестить кого-то на оккупированные территории, и потом шантажируют ими украинскую сторону, требуя взамен передать тех, кто совершил тяжкие преступления перед государством.

Как известно, боевики тормозят процесс передачи заложников. В то же время в понедельник они заявили, что готовы отдать двух пленных женщин депутату Надежде Савченко, которая не является представителем Украины в минской группе. Во вторник женщин забрал Владимир Рубан, которого считают близким к Медведчуку.

7 декабря Савченко встретилась в Минске с главарями боевиков Захарченко и Плотницким в присутствии представителя РФ в минской подгруппе. Украинские участники о такой встрече узнали из СМИ.

Россия постоянно пытается заставить Украину вести диалог напрямую с боевиками и уверяет, что не является стороной конфликта.

Темы: заложники пленные Росcия
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