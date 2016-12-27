В сети постят запись, на которой в ОРДО якобы признают, что обменом руководят из РФ

В сети интернет разместили запись якобы разговора журналиста пропканала LifeNews и одной из чиновниц ОРДО Еленой Алексеевой, которая свидетельствует, что освобождением украинских заложниц руководили из Москвы.

Видеоролик обнародован на аккаунте юзера Василий Чумак. На этом аккаунте есть еще три видео, однако ни одно из них не касалось обменов или оккупированных территорий.

Это видео сделано в стилистике роликов, которые обычно обнародует СБУ, когда сообщает о содержании подслушанных телефонных разговоров боевиков или подозреваемых.

В СБУ пока не подтвердили правдивость этого видео, как и не опровергли. Советник главы СБУ Юрий Тандит в течение трех часов не отвечает на звонки "Украинской правды" и на смс-сообщения.

Видео уже обнародовали несколько новостных сайтов и телеканалов.

На записи якобы руководитель департамента информполитики администрации главаря боевиков Захарченко - Елена Алексеева отмечает, что не знает, кто такие Анжелика Преснякова и Ольга Сворак, которых боевики во вторник передали Владимиру Рубану.

"Я не знаю, кто это. Я сейчас с Москвой ругаюсь, потому что нас не поставили в известность об этом заявлении также (заявление Захарченко и Плотницкого, сделанное накануне, о том, что они освобождают двух украинок - УП)", - сказала якобы представитель ОРДО Алексеева.

На уточняющий вопрос якобы журналиста LifeNews Сергея Макаренко о том, когда именно будут освобождать женщин, она сказала: "Не знаю абсолютно. Вот сейчас выясняю с Москвой".