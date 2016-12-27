Голос Порошенко: Газпром пока не сможет качать больше газа в ЕС в обход Украины

2050 просмотров
1
Вторник, 27 декабря 2016, 22:58

Российский "Газпром" не будет иметь возможности увеличивать поставки газа в обход Украины до рассмотрения вопроса по существу в суде ЕС.

Так пресс-секретарь президента Святослав Цеголко пояснил решение суда ЕС, опубликованное во вторник.

"Суд ЕС поддержал требования польской PGNIG о приостановлении исполнения решения ЕК по увеличению доступа Газпрома к трубопроводу OPAL. Это первый важный результат скоординированных усилий Украины с Польшей в этом вопросе", - отметил он.

"Это означает, что до рассмотрения иска по существу Газпром не будет возможности увеличивать поставки газа в обход Украины. А Украина продолжит защищать свои национальные интересы в сфере энергетики как через суд ЕС, так и через механизмы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - отметил Цеголко.

Он также напомнил, что 2 декабря этого года президент Порошенко совершил визит в Варшаву, где провел переговоры как с президентом, так и с премьером Польши.

Украинская правда

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 46.133.81.---formalin27.12.2016 23:46
Слід збільшувати власний видобуток, а не сподіватися на сприяння ЄС чи поступливість ворога
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
СММ ОБСЕ на два дня эвакуировали свою базу в Светлодарске из-за обстрелов
Россия пытается дискредитировать минский процесс – Геращенко
Порошенко узаконил новые налоги для ФЛП
Экс-депутат Госдумы РФ дал показания следствию по делу Януковича
Все новости
Новогодние корпоративы

Инструкция для интроверта

Видео

10 песен, которыми нам запомнится Джордж Майкл