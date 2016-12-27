Голос Порошенко: Газпром пока не сможет качать больше газа в ЕС в обход Украины

Российский "Газпром" не будет иметь возможности увеличивать поставки газа в обход Украины до рассмотрения вопроса по существу в суде ЕС.

Так пресс-секретарь президента Святослав Цеголко пояснил решение суда ЕС, опубликованное во вторник.

"Суд ЕС поддержал требования польской PGNIG о приостановлении исполнения решения ЕК по увеличению доступа Газпрома к трубопроводу OPAL. Это первый важный результат скоординированных усилий Украины с Польшей в этом вопросе", - отметил он.

"Это означает, что до рассмотрения иска по существу Газпром не будет возможности увеличивать поставки газа в обход Украины. А Украина продолжит защищать свои национальные интересы в сфере энергетики как через суд ЕС, так и через механизмы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - отметил Цеголко.

Он также напомнил, что 2 декабря этого года президент Порошенко совершил визит в Варшаву, где провел переговоры как с президентом, так и с премьером Польши.

Украинская правда