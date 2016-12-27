СММ ОБСЕ на два дня эвакуировали свою базу в Светлодарске из-за обстрелов

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Вторник, 27 декабря 2016, 23:35

СММ ОБСЕ была вынуждена на два дня эвакуировать свою патрульную базу из Светлодарска из-за обстрелов.

Об этом говорится в отчете миссии за 22-26 декабря, обнародованном во вторник.

"Миссия эвакуировали ее передовую базу из Светлодарска 24 декабря из-за близости артиллерийских ударов на расстоянии 70 метров до базы 23 декабря. Из-за обстрелова вылетели окна на верхних этажах здания (где расположена база - УП)", - сказано в сообщении.

Миссия вернулась на свою базу в Светлодарске утром 26 декабря.

Кроме того, наблюдатели отметили, что с вечера 22 декабря по 23 декабря зафиксировали

1150 взрывов, которые  в основном произошли в районе Светлодарска и Дебальцево. Ранее до этого было зафиксировано 2,3 тыс случаев нарушения "режима тишины".

Кроме того, патруль, находящийся в контролируемой боевиками Горловке зафиксировал в ночь с 23 на 24 декабря выходы из БМ 21 Град.

Темы: Донбасс АТО обстрел
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