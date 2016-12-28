Кибербезопасностью у Трампа займется бывший помощник Буша-младшего

Избранный президент США Дональд Трамп выбрал бывшего помощника Джорджа Буша-младшего Тома Боссерта на должность советника по внутренней безопасности и борьбе с терроризмом.

Об этом ссылаясь на вашингтонское издание "Хилл", сообщает Интерфакс-Украина.

Эта должность в администрации Трампа будет предполагать расширенный круг ответственности и "независимый статус наряду с советником по национальной безопасности", отмечает газета.

Помимо защиты от террористических угроз, в ведении Боссерта будут также находиться вопросы кибербезопасности.

Как известно, ранее ЦРУ в секретном докладе пришло к выводу, что Россия с помощью кибератак вмешалась в ход президентских выборов, чтобы помочь победить Дональду Трампу.

Позже ФБР поддержало выводы ЦРУ.

В свою очередь, Трамп отклонил выводы разведки.