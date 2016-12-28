Президент Молдовы уволил выступавшего за НАТО министра обороны

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Среда, 28 декабря 2016, 05:13

Президент Молдовы Игорь Додон подписал указ об отставке министра обороны Анатола Шалару.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Этот министр заигрывал с НАТО, прекрасно зная, что, согласно Конституции, Молдова — нейтральное государство. Он стоял за появлением американской военной техники на площади Великого национального собрания в День Победы, что может быть квалифицировано не иначе как провокация. Он открыто выступал и выступает за объединение РМ с Румынией, что также недопустимо. Кроме этого, он уволил солидное число профессионалов из системы обороны и госбезопасности, заменив их близкими к Либеральной партии людьми, поддерживающими унионистскую идеологию", — написал Додон.

Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Молдовы Павел Филип подписали соглашение об открытии офиса НАТО в Кишиневе.

Данную инициативу раскритиковали социалисты и коммунисты, которые заявили, что открытие такого офиса может нарушить нейтральный статус страны. Додон заявил, что он категорически против открытия офиса связи НАТО.

Ранее сообщалось, что избранный президент Молдовы Игорь Додон заявил, что инициирует все необходимые процедуры для отправки в отставку министра обороны Анатолия Шалару, который выступает за членство Молдовы в НАТО.

Темы: Молдова НАТО
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