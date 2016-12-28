Аваков: ФБР не участвует в расследовании убийства Шеремета

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Среда, 28 декабря 2016, 05:32

Агенты Федерального бюро расследований США к делу по раскрытию убийства журналиста Павла Шеремета в Украине не привлечены.

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сказал журналистам после торжественного вручения сертификатов и ключей от квартир 58 семьям военнослужащих и ветеранов Национальной гвардии, передает УНИАН.

Министра попросили ответить, работают ли представители ФБР в Украине по делу убийства журналиста Шеремета.

"Такие представители (агенты ФБР) не работают, и, как я уже говорил несколько недель назад, следующей новостью о расследовании дела Шеремета будет информация о его раскрытии. Никаких других новостей по этому вопросу мы не даем", - заявил Аваков.

29 ноября и.о. главы Нацполиции Вадим Троян сообщил, что эксперты ФБР привезли украинскому следствию заключения исследования видеомониторинга в деле об убийстве Шеремета.

По его словам, это последнее исследование в деле, которое они проводили, заключение по взрывотехническому исследованию было предоставлено раньше.

Как известно, один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет трагически погиб утром 20 июля в результате взрыва авто руководителя издания Алены Притулы, в котором он находился.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета отместку за его профессиональную деятельность.

В течение последних месяцев полиция и силовые руководители не разглашают никакой информации, заявляя, что это может навредить следствию.

Темы: Аваков Дело Шеремета
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