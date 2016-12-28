Аваков: ФБР не участвует в расследовании убийства Шеремета
Агенты Федерального бюро расследований США к делу по раскрытию убийства журналиста Павла Шеремета в Украине не привлечены.
Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сказал журналистам после торжественного вручения сертификатов и ключей от квартир 58 семьям военнослужащих и ветеранов Национальной гвардии, передает УНИАН.
Министра попросили ответить, работают ли представители ФБР в Украине по делу убийства журналиста Шеремета.
"Такие представители (агенты ФБР) не работают, и, как я уже говорил несколько недель назад, следующей новостью о расследовании дела Шеремета будет информация о его раскрытии. Никаких других новостей по этому вопросу мы не даем", - заявил Аваков.
29 ноября и.о. главы Нацполиции Вадим Троян сообщил, что эксперты ФБР привезли украинскому следствию заключения исследования видеомониторинга в деле об убийстве Шеремета.
По его словам, это последнее исследование в деле, которое они проводили, заключение по взрывотехническому исследованию было предоставлено раньше.
Как известно, один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет трагически погиб утром 20 июля в результате взрыва авто руководителя издания Алены Притулы, в котором он находился.
Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета отместку за его профессиональную деятельность.
В течение последних месяцев полиция и силовые руководители не разглашают никакой информации, заявляя, что это может навредить следствию.
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