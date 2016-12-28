В Украине почувствовали румынское землетрясение
На востоке Румынии произошло землетрясение с силой толчков 5,6 балла.
Как сообщает Геологическая служба США, толчки были зафиксированы в 8 км на запад от города Нережу в 1:20 по киевскому времени.
Очаг землетрясения находился на глубине 81 км.
По данным, "Думской" подземные толчки ощутили одесситы. Эхо стихии докатилось и до столицы - об этом жители Киева пишут в соцсетях.
В Кривом Роге и других украинских городах тоже почувствовали.
Землетрясение было ощутимо также в Молдове.
Украинская правда
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