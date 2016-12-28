В Украине почувствовали румынское землетрясение

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Среда, 28 декабря 2016, 08:12

На востоке Румынии произошло землетрясение с силой толчков 5,6 балла.

Как сообщает Геологическая служба США, толчки были зафиксированы в 8 км на запад от города Нережу в 1:20 по киевскому времени.

Очаг землетрясения находился на глубине 81 км.

 

По данным, "Думской" подземные толчки ощутили одесситы. Эхо стихии докатилось и до столицы - об этом жители Киева пишут в соцсетях.

В Кривом Роге и других украинских городах тоже почувствовали.

Землетрясение было ощутимо также в Молдове.

Украинская правда

Темы: земля Румыния чрезвычайное происшествие
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