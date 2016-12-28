Ющенко считает Достоевского украинским писателем

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Среда, 28 декабря 2016, 08:56

Третий президент Украины Виктор Ющенко считает Федора Достоевского украинским писателем.

Об этом он сказал на встрече со студентами Киевского университета культуры.

"Я хотел показать, откуда мы, какую цивилизацию миру принесли, сколько уникальных шедевров, начиная от триполья, мы дарили миру", - заявил Ющенко.

"Важно иметь свой национальный Лувр и сказать, что Репин - "репа" - это украинский художник, Чайковский - "чайка" - это украинский композитор, Достоевский - это украинский писатель. Этот ряд можно продолжить на тысячи имен", - сказал Ющенко.

Как известно, существует информация о том, что предки Достоевского по линии отца были выходцами из Украины.

Украинская правда

Темы: Ющенко культура
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Комментарии — 3
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IP: 91.214.84.---aliquis28.12.2016 09:40
Люди добрі... Коли вже в нас буде президент з нормальними клепками і моральними принципами. Сидів би вже десь тихо. Яка різниця, якого походження Достоєвський? Він вважав себе українцем? Ні, крапка. Та ще б і було на що замірятися, як на мене... Обійдемося якось без цих класиків "русского мира".
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IP: 88.135.227.---Tolstovets28.12.2016 09:32
По линии отца Фёдор Михайлович происходил из шляхетского рода Достоевских герба Радван, ведущего своё начало с 1506 года, прошедших легитимацию в российское дворянство после раздела Речи Посполитой.
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IP: 94.153.209.---pugacz28.12.2016 09:20
А ще Ющенко забув, що Чехов - великий український поет...
В усякому разі, за свідченнями відомого експерта у галузі літератури В.Ф.Януковича...
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