СМИ: В США готовят санкции против РФ за кибератаки на выборах

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Среда, 28 декабря 2016, 10:29

Администрация Обамы близка к тому, чтобы объявить об ограничительных мерах экономического и дипломатического характера против России за ее вмешательство в президентские выборы 2016 года.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Введение санкций станет завершением нескольких недель дебатов в Белом доме о том, чтобы применить прошлогодний указ, который дает президенту полномочия для реагирования на кибератаки из-за рубежа в том случае, когда эти атаки были совершены на объекты "критической инфраструктуры".

"Для того чтобы можно было применить этот указ, электронную избирательную систему нужно будет отнести в число объектов "критической инфраструктуры", – отмечает издание.

The Washington Post напоминает, что в этом месяце президент Обама пообещал дать ответ на вмешательство Москвы в выборы в США.

Также в статье издания отмечается, что по словам чиновников, в администрации Обамы хотят сделать все, чтобы усложнить новоизбранному президенту Дональду Трампу отмену потенциальных санкций.

Стоит добавить, что указ позволяет правительству заморозить активы в Соединенных Штатах тех иностранцев, которые осуществляют кибератаки, которые угрожают национальной безопасности или финансовой стабильности. Санкции также могут блокировать торговые соглашения с определенными лицами и предусматривают запрет на их въезд в США.

Ранее сообщалось, что Обама пообещал принять меры в отношении России за кибератаки.

Ранее представители разведки США заявили, что Путин лично принимал участие в скрытой кампании по вмешательству в президентские выборы в Соединенных Штатах.

Как известно, ранее ЦРУ в секретном докладе пришло к выводу, что Россия вмешалась в ход президентских выборов, чтобы помочь победить Дональду Трампу.

Европейская правда

Темы: США Росcия санкции
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