Со дна моря подняли второй "черный ящик" Ту-154

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Среда, 28 декабря 2016, 11:08

Обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море.

Об этом говорится сообщении Минобороны России.

"Менее получаса назад обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154", — отметили в ведомстве, пишут РИА Новости.

Анализ данных с первого регистратора, обнаруженного накануне, позволяет сузить перечень причин крушения,  однако пока не будет собрана вся информация, выводы делать преждевременно, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Как известно, самолет Ту-154 Минобороны РФ исчез с радаров сразу после взлета, в ночь на 25 декабря.

На его борту находились 92 человека.

Самолет направлялся из Адлера в Сирию и должен был доставить на базу Хмеймим артистов ансамбля имени Александрова, российских журналистов и врача Елизавету Глинку (Доктора Лизу).

На месте крушения водолазы обнаружили один из бортовых самописцев

Российские издания опубликовали расшифровку якобы последних слов экипажа. Согласно информации, разговор прерывается на том, что один из пилотов восклицает: "Закрылки, с * ка!". А потом звучит крик: "Командир, падаем!".

Темы: Росcия авиа чрезвычайное происшествие
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