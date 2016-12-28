ГСЧС просит быть осторожными из-за сильного ветра

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Среда, 28 декабря 2016, 11:37

Украинский Гидрометцентр предупреждает о сильных порывах ветра, которые будут наблюдаться в среду в ряде областей.

Соответствующая информация обнародована на сайте учреждения.

В частности, порывы ветра 15-20 м/с ожидаются в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях. В Карпатах - до 25 м/с.

В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям призвали жителей Украины соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания на улице.

"Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение", - сказано в сообщении.

Украинская правда

Темы: МЧС погода
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