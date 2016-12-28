Заводу Порошенко хотят разрешить экспорт и импорт оружия

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Среда, 28 декабря 2016, 12:06

Кабинет министров планирует предоставить заводу "Ленинская кузница" право на экспорт и импорт товаров военного назначения.

Соответствующее решение правительство намерено рассмотреть на очередном заседании Кабинета министров 28 декабря.

Согласно проекту постановления правительства, текст которого есть в распоряжении "Украинских Новостей", предприятию предлагается предоставить право на экспорт товаров военного назначения собственного производства и импорт товаров военного назначения для собственного производства на период до 1 июня 2018 года.

 

"Ленинская кузница" специализируется на производстве танкеров-химовозов, сухогрузов, контейнеровозов, морозильных рыболовных траулеров, судов специального назначения, котельных агрегатов и судоремонте.

Основным акционером компании выступает ПАО Недиверсифицированный корпоративный инвестфонд "Прайм Эссетс Капитал", ранее известный как фонд Петра Порошенко.

Темы: оружие экспорт импорт
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IP: 193.19.240.---Conrad28.12.2016 12:37
Использование служебного положения для продвигания собственного бизнеса - это КОРРУПЦИЯ В ЧИСТОМ ВИДЕ.
Куда смотрит НАБУ ?
Кстати. кто обещал продать весь свой бизнес сразу после избрания Президентом ?
Как фамилия этого товарища ? Никто не помнит ?
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