Суд отказал САП в рассмотрении жалобы на решение по Охендовскому

Апелляционный суд Киева отказал Специализированной антикоррупционной прокуратуре в рассмотрении жалобы на решение суда об избрании меры пресечения главе Центризбиркома Михаилу Охендовскому.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе суда в среду.



"Вчера (27 декабря) отказали в рассмотрении жалобы", - отметили в ведомстве, аргументировав это тем, что принятое ранее решение не подлежит обжалованию.

Как известно, Соломенский районный суд Киева избрал Охендовскому меру пресечения в виде личного обязательства до 13 февраля 2017 года: глава ЦИК может покидать территорию Украины только с разрешения следователя.



Вечером 13 декабря Охендовскому в аэропорту "Борисполь" вручили сообщение о подозрении в уголовном производстве о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Он подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взяток в крупных и особо крупных размерах лицом, занимающим особо ответственное положение).



Общая сумма взяток, инкриминируемых детективами подозреваемому, составляет около $161,7 тыс., что в эквиваленте по курсу Национального банка Украины на момент совершения преступлений составило почти 1,29 млн грн.



САП подала жалобу на решение суда об избрании меры пресечения в виде личного обязательства Охендовскому.