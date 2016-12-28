Разведка: "Гумконвои" Путина используют для вывоза тел военных РФ

Главное управление разведки заявляет, что боевики используют гумконвой РФ для вывоза убитых российских военных из оккупированного Донбасса.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на странице Facebook.

"Командование ВС РФ с целью сокрытия участия кадровых российских военнослужащих в боевых действиях на временно оккупированной территории Украины использует так называемые "гуманитарные конвои" для вывоза убитых военнослужащих на территорию РФ", - говорится в сообщении.

22 декабря транспортные средства 59-го "Гуманитарного конвоя" были задействованы для вывоза из городских моргов Горловки и Макеевки на территорию России около 40 тел убитых военнослужащих ВС РФ.

Украинская правда