В суде по Януковичу перерыв на неопределенный срок

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Среда, 28 декабря 2016, 12:49

Печерский райсуд объявил перерыв на неопределенный срок в рассмотрении ходатайства следователя военной прокуратуры о предоставлении разрешения на проведение заочного досудебного расследования в отношении экс-президента Виктора Януковича по подозрению в государственной измене.

Такое решение в среду вынесла судья Кристина Тарасюк по ходатайству адвоката Януковича Виталия Сердюка, сообщает Укринформ.

"Удовлетворить ходатайство защитника по определению подсудности по уголовному производству ... Объявить перерыв в заседании суда на неопределенный срок", - сказала она.

По словам Сердюка, пока ходатайство об определении подсудности рассмотрения дела Януковича находится в Апелляционном суде города Киева, где должно быть рассмотрен в ближайшее время.

Ранее в ходе судебного заседания в среду адвокат Виталий Сердюк заявлял об отводе прокурорам, но суд отказал в его удовлетворении.

Темы: Янукович
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