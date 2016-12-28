Кабмин утвердил устав общественной телекомпании

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Среда, 28 декабря 2016, 12:59

Кабмин утвердил устав Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 28 декабря.

Накануне рассмотрения этого вопроса министр информационной политики Юрий Стець обратился к премьеру Владимиру Гройсману с просьбой поддержать утверждение устава.

"Большая стая лающих псов выжидает, что мы сорвем реформу общественного телевидения и радиовещания. Давайте сегодня примем решение об уставе и тем самым докажем, что это не просто план действий", - сказал он.

Проектом планируется осуществить размещение простых именных акций ПАО НСТУ в количестве 2544000 273000 номинальной стоимостью 1000 гривен каждая.

Украинская правда

Темы: Кабинет министров телевидение
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