Кабмин утвердил устав общественной телекомпании

Кабмин утвердил устав Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 28 декабря.

Накануне рассмотрения этого вопроса министр информационной политики Юрий Стець обратился к премьеру Владимиру Гройсману с просьбой поддержать утверждение устава.

"Большая стая лающих псов выжидает, что мы сорвем реформу общественного телевидения и радиовещания. Давайте сегодня примем решение об уставе и тем самым докажем, что это не просто план действий", - сказал он.

Проектом планируется осуществить размещение простых именных акций ПАО НСТУ в количестве 2544000 273000 номинальной стоимостью 1000 гривен каждая.

Украинская правда