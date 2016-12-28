"Народный фронт" и "Самопомощь" не успели освоить 6 миллионов из госбюджета

2132 просмотра
1
Среда, 28 декабря 2016, 15:45

Партии "Народный фронт" и "Самопомощь" не использовали 5,8 млн грн государственного финансирования и должны вернуть эти средства.

Об этом в Фейсбук сообщила председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак.

Партия "Народный фронт" должен вернуть на счета НАЗК 3,92 млн грн, а партия "Самопомощь" - 1,87 млн грн.

"Остальные политические партии, которые были профинансированы НАЗК за государственные средства согласно Закону Украины "О политических партии в Украине" – "Блок Петра Порошенко", Радикальная партия Олега Ляшко, ВО "Батькивщина" - потратили все", - отметила Корчак.

Партии должны подать НАЗК годовые отчеты об использовании государственных средств до 9 февраля 2017 года.

В 2016 году НАЗК распределило между партиями 391 млн грн. Больше всего 100,5 млн грн получил "Народный фронт". "Блок Петра Порошенко" – 99 млн грн, "Самопомич" – 49,8 млн грн, "Оппозиционный блок" – 42,8 млн грн, Радикальная партия Олега Ляшко – 31,8 млн грн, ВО "Батькивщина" – 25,8 млн грн.

В октябре 2015 года Верховная рада приняла закон о государственном финансировании политических партий. Право на государственное финансирование получили партии, которые на последних парламентских выборах набрали более 5% избирателей. В связи с этим партии обязаны ежегодно подавать в НАЗК финансовую отчетность.

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 178.137.61.---Anna Filimonenko28.12.2016 16:14
Бпп молодцы все успели потратить, вот что значит хорошо корпоратив провести под конец года , ничего и возвращать в бюджет не надо ))
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Командиру взвода спецназовцев Нацполиции сообщили о подозрении за Майдан
Кабмин утвердил минимальную стипендию на уровне 1100 грн
Правительство назначило государственных секретарей 6 министерств
Кабмин реструктуризировал долг ОПЗ перед "Нафтогазом" на 2 года
Все новости
Made in Ukraine

Идеи новогодних подарков

Клубная жизнь

Арт-директор Стас Тви о тусовках Киева