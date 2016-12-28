Командиру взвода спецназовцев Нацполиции сообщили о подозрении за Майдан

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Среда, 28 декабря 2016, 16:02

Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшему замкомандира взвода одной из оперативных рот "Беркута", который до сих пор работает в структуре МВД, за преследование активистов Майдана.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"26.12.2016 сообщено о подозрении бывшему заместителю командира взвода одной из оперативных рот  "Беркут" при ГУ МВД Украины в городе Киеве в превышении власти и служебных полномочий, которые сопровождались насилием, болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пыток и в умышленном препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста", - говорится в сообщении.

Подозрение сообщено в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту препятствования проведению собраний и митингов в ночь с 29 на 30 ноября 2013 на Майдане Незалеєжности в Киеве и превышении полномочий правоохранителями.

Действия подозреваемого квалифицированы по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст. 365 УК Украины (в редакции от 07.04.2011).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой в настоящее время должности командира взвода полка милиции особого назначения № 1 Главного управления нацполиции Украины в городе Киеве.

Всего за этим эпизодом сообщено о подозрении 17 лицам, в отношении 5-ти обвинительные акты рассматриваются в суде, 10 человек находятся в розыске, в отношении еще одного подозреваемого следствие завершено - происходит ознакомление с материалами производства.

Досудебное расследование по установлению других организаторов и исполнителей этих преступлений продолжается.

Украинская правда

Темы: Майдан
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