Две трети украинцев проголосовали бы за вступление в НАТО – опрос

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Среда, 28 декабря 2016, 18:24

Если бы в ближайшее время состоялся референдум относительно вступления Украины в НАТО, то в нем приняли бы участие 62% населения, среди которых 71% проголосовали бы положительно.

Об этом говорится в результатах социологического исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, проведенного совместно с социологической службой Центра Разумкова.

"Если бы в ближайшее время состоялся референдум относительно вступления Украины в НАТО, в нем бы приняли участие 62% населения, среди которых 71% проголосовали бы "за", 23% – "против" (6% не определились)", - говорится в результатах исследования.

Кроме того, согласно опросу, население считает вступление в НАТО основным вариантом, который бы гарантировал безопасность Украины (так считают 44% населения).

На внеблоковый статус возлагают надежды 26% и еще 6% поддерживают перспективу военного союза с Россией и другими странами.

Напомним, половина населения Украины не считает важным введение безвизового режима с ЕС, а для 44% опрошенных безвиз имеет значение.

Европейская правда

Темы: опрос НАТО украинцы
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IP: 88.113.248.---David Gozman28.12.2016 18:39
Размечтались! По самые гланды вам, а не НАТО! Сначала вести себя научитесь в мире!
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