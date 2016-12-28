Боевики стреляли 22 раза на трех направлениях – пресс-центр

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Среда, 28 декабря 2016, 18:56

В среду пророссийские боевики 22 раза обстреляли силы АТО.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"На Мариупольском направлении с 82 миллиметровых минометов российско-оккупационные войска обстреляли Красногоровку, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Старогнатовка, Широкино, Новотроицкое и Марьинка", - сказано в сообщении.

Указывается, что на Донецком направлении из минометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по позициям ЗСУ в районе Луганского, а из стрелкового оружия – вблизи Зайцевого и Новоселивки Второй.

"На Луганском направлении из вооружения БМП оккупанты обстреливали Балку Кошарную. Из стрелкового оружия - Крымское и Малиновое", - сообщили в пресс-центре.

Как известно, согласно сообщению Минобороны, за минувшие сутки в зоне АТО нет ни раненых, ни погибших военных.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс
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