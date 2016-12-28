Кабмин разрешил Минобороны самостоятельно закупать продукты

Кабинет министров передал Министерству обороны право самостоятельно составлять список продуктов питания для военных.



Об этом в среду на своей странице в Facebook написал министр обороны Степан Полторак.



"Правительство одобрило Постановление по вопросам закупок продуктов питания Министерством обороны. Теперь закупки продуктов питания будут проводиться согласно утвержденному оборонным ведомством каталога продуктов", - написал он.



По словам Полторак "это позволит Министерству обороны определять потребность и закупать продукты питания в пределах бюджетных средств".



"Каталог продуктов питания предназначен для формирования суточного меню с учетом таких критериев как энергозатраты лиц, которые питаются, и цены на продукты питания", - добавил он.



Решение Кабмина также на своей странице в Facebook прокомментировал советник президента Украины Юрий Бирюков, который отслеживает ситуацию с питанием в армии.



"Это фундаментальная реформа системы питания военнослужащих, первая институциональная реформа за 10 лет", - написал он.



Украинская правда