Кабмин разрешил Минобороны самостоятельно закупать продукты
Кабинет министров передал Министерству обороны право самостоятельно составлять список продуктов питания для военных.
Об этом в среду на своей странице в Facebook написал министр обороны Степан Полторак.
"Правительство одобрило Постановление по вопросам закупок продуктов питания Министерством обороны. Теперь закупки продуктов питания будут проводиться согласно утвержденному оборонным ведомством каталога продуктов", - написал он.
По словам Полторак "это позволит Министерству обороны определять потребность и закупать продукты питания в пределах бюджетных средств".
"Каталог продуктов питания предназначен для формирования суточного меню с учетом таких критериев как энергозатраты лиц, которые питаются, и цены на продукты питания", - добавил он.
Решение Кабмина также на своей странице в Facebook прокомментировал советник президента Украины Юрий Бирюков, который отслеживает ситуацию с питанием в армии.
"Это фундаментальная реформа системы питания военнослужащих, первая институциональная реформа за 10 лет", - написал он.
Украинская правда
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