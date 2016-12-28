В НАБУ настаивают, что Охендовский отказался свидетельствовать

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Среда, 28 декабря 2016, 20:59

Национальное антикоррупционное бюро заявляет, что председатель ЦИК Михаил Охендовский 26 декабря после начала одновременного допроса с экс-первым заместителем председателя СБУ Виктором Трепаком отказался давать показания.

Об этом сообщили в НАБУ, сообщает Укринформ.

"26 декабря 2016 детективы Национального антикоррупционного бюро начали проведение одновременного допроса главы ЦИК и экс-первого заместителя председателя СБУ. Эта процессуальное действие инициированное детективами Бюро по устранению противоречий между сведениями свидетеля, предоставившего НАБУ учетные листы "амбарной книги", и публичными заявлениями подозреваемого. Однако подозреваемый после начала одновременного допроса отказался давать показания", - отметили в ведомстве.

В то же время в НАБУ, ссылаясь на тайну следствия, отказались сообщить информацию, состоится еще одна очная ставка Охендовского с Трепаком.

Как известно, Охендовский 27 декабря отрицал свой отказ от одновременного допроса с трепака в НАБУ, и заверил, что заинтересован в проведении такого допроса.

13 декабря голове Михаилу Охендовскому вручили уведомление о подозрении прямо в аэропорту "Борисполь".

Детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры установили, что Охендовский как член ЦИК в 2012 году якобы по поручению членов Партии регионов и за счет этой политсилы 6 раз ездил за границу, чтобы убедить мир в демократичности избирательного процесса в Украине.

Сам Охендовский называет уголовное производство сфабрикованным.


Соломенский суд Киева избрал Охендовскому мера пресечения в виде личного обязательства до 13 февраля 2017 года. Залог ему не назначили, от должности тоже не отстранили.

Темы: НАБУ ЦИК
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Комментарии — 4
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IP: 103.194.169.---Антон Закревский28.12.2016 21:38
От разводят цирк очередной - учитывая что этого Охендовского уже который год никто не увольняет - значит договорился "по-новому" работать, а потому весь этот фарс с его допросом не больше чем показуха для народа, уверен что закончится это все ничем! Сольют!
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IP: 5.199.236.---neham28.12.2016 21:36
Охендовський вже на пару сроків наочолював, але з нашою фемідою то не реально.
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IP: 31.41.44.---Mihail Korzhov28.12.2016 21:32
После того как НАБУ не в те двери попали в очередной раз, то к их заявлениям вообще сложно серьезно относится! Они ведь только говорят, а так пафосно начинали - была надежда что "не скурвятся", а в итоге пошли по пути заказной борьбы, обидно!
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IP: 95.135.71.---FLAG28.12.2016 21:27
Цей ригівський пройдоха і українофоб - "випливе сухим із води",як і всі інші...Це явище - велика
біда і небезпека ,взагалі,існування України...
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