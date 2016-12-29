СМИ: США введут санкции против РФ за вмешательство в выборы 29 декабря

Администрация президента США Барака Обамы готовится ввести дополнительные санкции против России за вмешательство в выборы в четверг, 29 декабря.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что США расширят уже существующие санкции, а также примут ряд дипломатических мер, которые администрация Обамы считает пропорциональным ответом на действия России за хакерские кибератаки.

Американские официальные лица также сообщили, что правительство планирует предпринять некоторые "тайные действия".

Ответные меры, как сообщает CNN, не будут связаны с докладом разведки Бараку Обаме о хакерстве, который, как ожидается, будет представлен в начале января. Доклад будет включать в себя рассекреченную информацию о кибератаках Китая в 2008 и 2012 годах, а также о попытках несанкционированного доступа и дезинформации российскими спецслужбами в предвыборной кампании в 2016 году.

Накануне The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщала, что администрация Обамы близка к тому, чтобы объявить об ограничительных мерах экономического и дипломатического характера против России за ее вмешательство в президентские выборы 2016 года.

Ранее сообщалось, что Обама пообещал принять меры в отношении России за кибератаки.

Представители разведки США заявили, что Путин лично принимал участиев скрытой кампании по вмешательству в президентские выборы в Соединенных Штатах.

Как известно, ранее ЦРУ в секретном докладе пришло к выводу, что Россия вмешалась в ход президентских выборов, чтобы помочь победить Дональду Трампу.