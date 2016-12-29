В Сирии ликвидирован высокопоставленный командир ИГИЛ

В понедельник, 26 декабря, в Сирии в результате авиаудара коалции, возглавляемой США, был убит один из главных командиров террористической организации "Исламское государство".

Об этом сообщает АР со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Минобороны США.

Абу Джандал Аль-Кувейти был одним из ключевых лидеров группировки в Ракке. Его убили возле плотины Табка на реке Евфрат. Другой информации нет.

Сирийская обсерватория по правам человека, которая базируется в Лондоне, ранее на этой неделе сообщала, что Аль-Кувейти был мишенью коалиции США. 27 декабря о его ликвидации заявили в ИГИЛ.