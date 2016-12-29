На КПВВ Майорск заработал логистический центр

507 просмотров
0
Четверг, 29 декабря 2016, 05:26

На контрольно-пропускном пункте Майорск 28 декабря начал работать новый логистический центр.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, логистический центр еще достраивается, но уже работает.

"Логистический центр создают предприниматели Бахмутчины. За свой счет и своими силами. За первый день работы центра его посетили более ста жителей с временно оккупированной территории Донбасса. Покупают в основном мясо-молочные продукты", - написал он.

Темы: Жебривский
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Авдеевке и Верхнеторецке восстановили водоснабжение 5 декабря 2016, 03:41
Жебривский: В Торецке восстановлен водопровод 3 декабря 2016, 02:18
В Торецке, где несколько дней не было воды, разминировали водопровод 29 ноября 2016, 17:18
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Телеканал 1+1 заявляет, что его хотят лишить лицензии
СМИ: США введут санкции против РФ за вмешательство в выборы 29 декабря
Украинскому активисту в Крыму вызвали скорую в изолятор
Кабмин разрешил Минобороны самостоятельно закупать продукты
Все новости
Другой город

Где есть, пить и развлекаться в Чернигове

Парадокс війни

Авдеевка: рожают даже бесплодные