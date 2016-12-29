Нашли третий "черный ящик" Ту-154

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Четверг, 29 декабря 2016, 08:27

Третий бортовой самописец, находившийся в хвосте самолета Ту-154 Минобороны, разрушен.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

"От третьего черного ящика обнаружена пленка, что свидетельствует о его разрушении", - сказал источник.

При этом уточнил, что, хотя пленка бортового самописца деформирована, она подлежит частичной расшифровке.

"Третий черный ящик, находившийся в хвостовой части, дублирует параметры двух других, которые находятся в Москве. Обнаружена его пленка, которая сильно деформирована, но она подлежит расшифровке", - отметил источник.

Вместе с тем состояние двух бортовых самописцев - речевого и основного (параметрического) - удовлетворительное.

"Их расшифровка проводится в Москве", - сообщили в силовых структурах, добавив, что она будет завершена в ближайшее время. 

"Она может быть завершена в ближайшее время, возможно, завтра", - сказал собеседник агентства. По его словам, состояние обоих ящиков хорошее.

Как известно, катастрофа произошла 25 декабря через две минуты после вылета самолета Ту-154 Министерства обороны России из аэропорта Адлер.

Погибли 92 человека.

Самолет следовал в Сирию. На борту находились военнослужащие, представители СМИ, волонтер Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ.

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