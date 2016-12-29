Нашли третий "черный ящик" Ту-154
Третий бортовой самописец, находившийся в хвосте самолета Ту-154 Минобороны, разрушен.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.
"От третьего черного ящика обнаружена пленка, что свидетельствует о его разрушении", - сказал источник.
При этом уточнил, что, хотя пленка бортового самописца деформирована, она подлежит частичной расшифровке.
"Третий черный ящик, находившийся в хвостовой части, дублирует параметры двух других, которые находятся в Москве. Обнаружена его пленка, которая сильно деформирована, но она подлежит расшифровке", - отметил источник.
Вместе с тем состояние двух бортовых самописцев - речевого и основного (параметрического) - удовлетворительное.
"Их расшифровка проводится в Москве", - сообщили в силовых структурах, добавив, что она будет завершена в ближайшее время.
"Она может быть завершена в ближайшее время, возможно, завтра", - сказал собеседник агентства. По его словам, состояние обоих ящиков хорошее.
Как известно, катастрофа произошла 25 декабря через две минуты после вылета самолета Ту-154 Министерства обороны России из аэропорта Адлер.
Погибли 92 человека.
Самолет следовал в Сирию. На борту находились военнослужащие, представители СМИ, волонтер Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ.
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