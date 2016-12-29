Новый Генсек ООН хочет как можно быстрее попросить объяснений от Трампа

4210 просмотров
1
Четверг, 29 декабря 2016, 08:54

Новый, девятый, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что хочет встретиться с Дональдом Трампом после восстановления избранным президентом США риторики о серьезных изменениях в глобальной организации.

Ґутерриш, который сменит нынешнего главу ООН Пан Ги Муна с 1 января, заявил 28 декабря, что хочет, "наладить конструктивный диалог" с Трампом как можно скорее, передает Радио Свобода.

"Это, конечно, в моих интересах, чтобы как можно скорее посетить его. Соединенные Штаты не только главный донор Организации Объединенных Наций, но один из основных элементов в его действиях", - сказал Ґутерриш.

Трамп 28 декабря заявил, что будет использовать рычаги американского финансирования ООН с целью изменений в организации. В то же время о каких изменениях идет речь Трамп не уточнил.

"ООН такой огромный потенциал, но он не используется. Когда вы видели, чтобы ООН решала какие-то проблемы? Они этого не делают. Они создают проблемы", - сказал Трамп.

Он добавил, что если организация не использует свой потенциал, то это "пустая трата времени и денег".

Трамп неоднократно заявлял, что на ООН после его вступления в должность ожидают реформы.

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 91.200.114.---анатолян29.12.2016 09:23
І Трамп правий!
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Телеканал UBR прекращает вещание
Земли экс-министра Захарченко вернули в госсобственность
Телеканал 1+1 заявляет, что его хотят лишить лицензии
СМИ: США введут санкции против РФ за вмешательство в выборы 29 декабря
Все новости
Друг

Осиротевший песик Кэрри Фишер стал интернет-сенсацией

Пес 2 дня закрывал собой раненую подругу на рельсах