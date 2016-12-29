Гендиректор "1 + 1": АП невыгодно иметь неподконтрольный медиа-ресурс

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Четверг, 29 декабря 2016, 13:57

Руководство телеканала "1+1" предполагает, что ситуация, когда Нацсовет не выдает им лицензию на вещание связана с позицией Администрации президента, которой "невыгодно иметь неподконтрольный медиа-ресурс".

Об этом заявил гендиректор "1+1 медиа" Александр Ткаченко, передает Tsn.ua.

"Для нас стало неожиданностью узнать, что председатель Нацсовета связывает ситуацию с продлением лицензии канала "1+1" с национализацией "ПриватБанка". В нашей стране существует механизм национализации банка, но, слава Богу, нет механизмов национализации телеканалов", - отметил он.

Он добавил, что комментарий Юрия Артеменко подтверждает, что у государства есть интерес к активам канала "1+1".

Ткаченко заявил, что канал не является активом "ПриватБанка".

"В студии нет кредитов или долговых обязательств перед банком. В частных разговорах я неоднократно получал информацию, что со стороны Администрации президента осуществляется давление на Нацсовет. Связываю это с тем, что перед выборами Администрации президента невыгодно иметь неподконтрольный медиа-ресурс", - говорится в заявлении.

Александр Ткаченко также отметил, что в законодательных нормах отсутствует информация, что необходимо ждать месяц (до 23 января 2017 года) на получение документа о пролонгации лицензии.

"Нацсовету ничего не мешало выдать нам лицензию сегодня, но этого не происходит. А происходят разговоры на тему "будьте лояльны к президенту", подождите, дайте тот документ или другой", - заявил он.

"Мы подали пакет документов со всей необходимой информацией шесть месяцев назад. Сейчас, как видим, происходит подмена понятий и у нас есть все основания для опасений, что Нацсовет может отменить принятое ранее решение. Запрос госпожи Фищук (формально мы так и не получили) о конечном бенефициаре не более чем хитрость, которая не может влиять на факт выдачи нам лицензии ", - заявил Ткаченко.

Темы: СМИ телевидение
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Комментарии — 3
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IP: 93.73.50.---runner29.12.2016 15:45
SEBI11
Что они так заволновались.
У нас нічого просто так не робиться, тому і "заволновались!
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IP: 37.140.189.---sebi1129.12.2016 14:47
Что они так заволновались.....Выполнят требования закона - тогда могут требовать а так это все свисток
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IP: 46.200.121.---sensor+229.12.2016 14:18
Керівництво телеканалу "1+1" припускає, що ситуація з тим, що Нацрада не видає їм ліцензію на мовлення пов'язана з позицією Адміністрації президента

__

А за базар отвечаeт?
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