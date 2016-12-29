Протеже Кононенко без конкурса получил 76 млн за углеобогащение

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Четверг, 29 декабря 2016, 15:24

ГП "Селидовуголь" 26 декабря заключило два соглашения на услуги обогащения угля в 2017 году на общую сумму 76 млн гривен.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наши деньги".

ПАО "Центральная обогатительная фабрика "Украина" и ОАО "Центральная обогатительная фабрика "Россия" переработают каждая по 400 тыс тонн рядового угля марки Г (Г1) (0-200) по цене 95 гривен за тонну.

Это дороже всех тендерных цен 2016 года за одним исключением. В мае ГП "Дирекция по строительству объектов" заказала ОАО "Львовская угольная компания" обогащение по 176 гривен за тонну, но впоследствии этот тендер отменили.

При этом ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1" в августе заключило соглашение с ООО "Промышленная компания "Збагачувач" о переработке угля марки ДГР (0-200) вдвое дешевле - по 48 гривен за тонну.

Нынешнюю закупку провели по переговорной процедуре из-за отсутствия конкуренции. В обосновании говорится, что ОП "Шахта "Украина" и ОП "Шахта "Россия" представляют собой единый технологический комплекс с соответствующими обогатительными фабриками.

Существующие конвейерные линии шахт позволяют транспортировать рядовой уголь только на эти фабрики, а отгрузки в железнодорожные вагоны или автотранспорт невозможны из-за отсутствия подъездных путей.

22 ноября новым и.о. руководителя "Селидовугля" был назначен Алексей Климченко.

Ранее "Экономическая правда" писала, что фабрики "Украина", "Россия" и "Комсомольская", которые ранее принадлежали структурам старшего сына экс-президента Виктора Януковича Александра, перешли в собственность структур Виталия Кропачева.

Последний является креатурой первого заместителя председателя фракции БПП и бизнес-партнера президента Петра Порошенко - Игоря Кононенко.

Темы: Кононенко уголь
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