Польша хочет отказаться от пешеходного перехода границы с Украиной

2840 просмотров
0
Четверг, 29 декабря 2016, 16:55

Польское пограничное ведомство обратилось к Украине с просьбой не продлевать срок действия экспериментального пешеходного пункта пересечения границы "Угринов-Долгобычив".

Об этом "Европейской правде" сообщили в польском портале Port Europa, предоставив редакции официальный ответ Люблинского воеводства на запрос портала.

В Люблине отметили, что пограничный пункт пропуска для пешеходов функционировал в режиме эксперимента от 1 июля 2015 года на базе инфраструктуры автомобильного пункта. После первого 6-месячного периода работа пункта дважды продлевалась еще на полгода. За 16 месяцев им воспользовались почти 230 тысяч человек, 85% из которых составляли граждане Украины.

Очередной период работы пункта истекает 31 декабря 2016 года. Вместе с тем, в конце текущего года польская служба охраны границы обратилась к украинским коллегам с просьбой не инициировать продолжение эксперимента и вернуться к исключительно автомобильному пункту.

"Временный характер пограничной инфраструктуры при значительной нагрузке пешеходным движением не гарантирует безопасность туристов, существенно подрывает защиту границы от нелегального пересечения и дезорганизует дорожное движение в пункте пропуска", - говорится в пояснении.

Как считают в Люблинском воеводстве, "подавляющее большинство тех, кто пересекал границу, не были действительно пешеходами или велосипедистами, а "использовали пешеходный пункт для ускорения прохождения границы – "выходили из одного автомобиля на украинской стороне и садились в другой на польской".

В Люблинскому воеводстве поддержали идею открытия оборудованных постоянных пунктов пешего пересечения границы, но отметили, что такое оборудование требует финансовых вложений и времени на проведение работ – от 1,5 лет.

Обновление: в четверг стало известно, что пограничные ведомства Украины и Польши согласовали срок продления на 6 месяцев - до 30 июня 2017 года - пилотного проекта, по которому в пункте пропуска "Угринов - Долгобичув" осуществляется оформление лиц, пересекающих украинско-польскую границу в пешем порядке.

Европейская правда

Темы: Украина Польша граница
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
У Вьятровича отчитались о тысяче поваленных Ленинах 27 декабря 2016, 17:19
Россия, которую мы потеряем 23 декабря 2016, 14:34
Комплексы истории: польская исследовательница Виктория Малицкая о Львове, поляках и идентичности 15 декабря 2016, 13:13
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Суд отменил арест 15 миллионов долларов в банке Януковича
Нацсовет обещает каналу "1+1" бланк лицензии в первую неделю 2017
В АП надеются, что "1+1" покажет конечного бенефициара: закон есть закон
Гендиректор "1 + 1": АП невыгодно иметь неподконтрольный медиа-ресурс
Все новости
Новогодние корпоративы

Инструкция для интроверта

Парадокс війни

Авдеевка: рожают даже бесплодные